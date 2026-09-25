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فنون ومشاهير

ملكة جمال تقاضي منظمة "ملكة جمال الكون".. ما القصة؟

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:00
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ملكة جمال تقاضي منظمة ملكة جمال الكون.. ما القصة؟
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رفعت ملكة جمال جامايكا غابرييل أليكسيس هنري دعوى قضائية ضد منظمة "ملكة جمال الكون"، على خلفية إصابتها بعد سقوطها من فتحة في المسرح خلال المسابقة التي أقيمت في تايلاند.

وتقدمت هنري، وهي طبيبة عيون، بالدعوى يوم الاثنين أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، بعد نحو عام من الحادثة التي وقعت خلال التصفيات الأولية لمسابقة ملكة جمال الكون في نوفمبر 2025.

وبحسب الدعوى، كانت هنري تسير على المسرح عندما حجبت الإضاءة القوية رؤيتها، فسقطت في فتحة غير مؤمنة وغير مغطاة بعمق نحو متر ونصف، وكانت تضم كتلًا خرسانية ومعدات إضاءة. وأدى السقوط إلى فقدانها الوعي وإصابتها بإصابة دماغية شديدة، بينها نزيف متعدد في الدماغ.

واتهمت هنري منظمة "ملكة جمال الكون" والجهة المنتجة للمسابقة في تايلاند، "ملكة جمال غراند الدولية" (Miss Grand International)، بالإهمال وعدم توفير إجراءات السلامة اللازمة، مشيرة إلى أن الفتحة لم تكن محاطة بحواجز أو مضاءة بشكل مناسب، ولم توضع حولها لافتات تحذيرية، رغم إثارة المتسابقات مخاوف بشأنها خلال التدريبات.

وأمضت هنري عدة أشهر في مستشفيات في بانكوك وجامايكا بين تشرين الثاني 2025 وآذار 2026، مؤكدة أن إصاباتها حالت دون إكمال إقامتها الطبية وأثرت في مسيرتها المهنية في مجال طب العيون.

وكتبت هنري في مقال نشرته مجلة "بيبول": "لقد سقطت في حفرة غير محمية، ما تسبب لي في إصابة دماغية رضحية غيّرت مجرى حياتي إلى الأبد". وأضافت أن التعافي من الإصابة كان تجربة صعبة، جعلتها تشعر بأنها "تعود إلى جسد لم تعد يشعر أنه يخصها".

وكانت الجهات المسؤولة عن المسابقة قد وصفت إصاباتها في البداية بأنها "بضعة جروح طفيفة"، قبل أن تعلن لاحقًا أن السقوط تسبب في "إصابات جسيمة"، مؤكدة تحملها "المسؤولية الكاملة والفورية" وتغطية نفقات هنري الطبية.

وعادت هنري إلى الظهور العلني في مايو خلال فعالية خيرية في أتلانتا، ثم عادت إلى المسرح في أغسطس لتتويج خليفتها نيفيا ألين، ملكة جمال جامايكا لعام 2026.

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