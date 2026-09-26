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امرأة تتراجع عن اتهام فنان باغتصابها.. هكذا انقلبت القضية!

Lebanon 24
26-09-2026 | 07:01
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امرأة تتراجع عن اتهام فنان باغتصابها.. هكذا انقلبت القضية!
امرأة تتراجع عن اتهام فنان باغتصابها.. هكذا انقلبت القضية! photos 0
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تراجعت امرأة عن اتهامها مغني الراب الأميركي جاي زي باغتصابها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، مؤكدة أنها أخطأت في تحديد هويته ولم تلتق به مطلقاً.
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وقالت المرأة، المعروفة في أوراق القضية باسم "جين دو"، في إفادة أمام محكمة بنيويورك، إن المزاعم التي نسبت إلى جاي زي، واسمه الحقيقي شون كارتر، غير صحيحة، وإنه لم يصدر عنه أي سلوك غير لائق تجاهها.


وأقرت في تصريحات لشبكة "CNN" بأن اتهاماتها ألحقت أضراراً كبيرة بحياته الشخصية وأسرته وسمعته، وقدمت إليه اعتذاراً وصفته بأنه صادق وغير مشروط.


وأكد محاميها الحالي جيه بلير نيومان أن موكلته ما زالت متمسكة بروايتها بشأن تعرضها لاعتداء جنسي، لكنها أخطأت بالكامل في نسب الواقعة إلى جاي زي.


وكانت المرأة قد رفعت دعوى مدنية عام 2024 اتهمت فيها جاي زي وشون "ديدي" كومز باغتصابها خلال حفل أقيم في نيويورك عقب توزيع جوائز "mtv" الموسيقية عام 2000.


وأسقطت المدعية الدعوى طوعاً في شباط 2025، بعدما أقرت في مقابلة مع شبكة "nbc news" بوجود تناقضات في روايتها.


وفي آذار 2025، أقام جاي زي دعوى مضادة ضد المرأة ومحاميها السابق توني بوزبي ومحامٍ آخر، قبل أن يتقدم فريقه القانوني أخيراً بطلب لإسقاط الدعوى المقامة ضدها، مع استمرار الإجراءات بحق مدعى عليهم آخرين.
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