مفاجأة في قضية سعد لمجرد.. سيُسجن هذه المدة!

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وكان سعد لمجرد قد استأنف الحكم الصادر في حقه، بشهر أيار الماضي، والذي قضى بسجنه 5 سنوات بتهمة اغتصاب الفتاة التي التقى بها في 2018 بسان تروبيه بجنوب شرق ، وفق ما أفاد محاميه كريستيان سان باليه، يوم 20 أيار الماضي.وأدانت محكمة في مدينة دراغينيان بجنوب شرق فرنسا في 15 أيار الماضي لمجرد، بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 5 سنوات بعد محاكمة استغرقت 4 أيام، ومثل سعد وقتها أمام المحكمة طليقًا في جلسة مغلقة، بطلب من الضحية، ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.وكانت قد التمست سجنه لعشر سنوات، فيما طلب دفاعه تبرئته من التهمة التي ظل ينكرها.وتعود الأحداث إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت لمجرد في ملهى ليلي، وتقول حسب أقوالها إنها قبلت مرافقته لشرب كأس في الفندق حيث ينزل، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها، فيما أكد سعد لمجرد أن العلاقة كانت برضى الطرفين.وفي سياق آخر، كان يستعد سعد لمجرد لخوض أولى تجاربه كبطل في السينما ، بعد نجاحاته العديدة في عالم التمثيل، من خلال فيلم جديد من بطولته وتأليف أحمد عبدالفتاح، قبل أن يتوقف المشروع لعدة أسباب منها أزمات سعد لمجرد القضائية الأخيرة. (نيوز رووم)