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فنون ومشاهير

على طريقته الخاصة... محمد رمضان يحتفل بعيد ابنته

Lebanon 24
26-09-2026 | 14:00
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على طريقته الخاصة... محمد رمضان يحتفل بعيد ابنته
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 احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته الكبرى «حنين»، وشارك متابعيه جانباً من المناسبة، موجهاً إليها رسالة خاصة بهذه المناسبة.

ونشر رمضان صورة لابنته وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، وكتب لها: «عيد ميلاد سعيد يا أميرتي».

ولم تخلُ معايدته من لمسته الفكاهية، إذ مازح ابنته بشأن هديتها، قائلاً: «كنت أريد أن أشتري لكِ شركة Apple في عيد ميلادك… ولكن يبدو أنها ليست للبيع، لذا اشتريت لكِ هاتف آيفون الجديد بدلاً منها، أتمنى أن تسامحيني».

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ويأتي احتفال رمضان بعيد ميلاد ابنته بالتزامن مع نشاطه في عالم العطور، إذ أطلق خط العطور الجديد الخاص به «Crowned by MR1» خلال فعاليات افتتاح أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وجاء المشروع ثمرة تعاون استمر عامين من العمل والتطوير، بهدف الجمع بين عالم السينما وصناعة العطور الفاخرة، بالتعاون مع «Zhor Parfums» وصلاح خرما.

وشارك رمضان متابعيه أجواء إطلاق العطر، الذي ظهر داخل صندوق فاخر يجسّد مفهوم «عبير الإرث»، وسط تفاعل واسع من جمهوره.

 
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