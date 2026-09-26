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فنون ومشاهير

فنانة سورية شهيرة تكشف رحلتها مع سرطان الجلد

Lebanon 24
26-09-2026 | 16:00
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فنانة سورية شهيرة تكشف رحلتها مع سرطان الجلد
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كشفت الفنانة السورية فايا يونان، للمرة الأولى، عن تجربة صحية صعبة عاشتها خلال العام الماضي، معلنةً نجاتها من سرطان الجلد، وموجهةً رسالة توعوية إلى متابعيها حول أهمية الانتباه إلى التغيرات التي قد تظهر على الجلد وعدم تأجيل الفحوصات الطبية.

وشاركت فايا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحدثت فيه بصراحة عن التجربة، ووصفتها بأنها «قاسية» لكنها «حلوة» لأن نهايتها كانت مطمئنة.

وروت الفنانة أن بداية القصة جاءت عندما لاحظت بالصدفة شامة صغيرة على ظهرها أثناء وجودها في المنزل. ورغم أنها لم تكن متأكدة مما إذا كانت الشامة جديدة أو موجودة منذ فترة، قررت عدم تجاهلها والتوجه إلى الطبيب.

وبعد الفحص وإجراء التحاليل، أظهرت النتائج إصابتها بسرطان الجلد، لتخضع لاحقاً لعملية جراحية لاستئصال جزء أكبر من الجلد المحيط بالمنطقة، وإرسال عينة جديدة للتحليل للتأكد من عدم انتشار الخلايا السرطانية.

وأوضحت فايا أن فترة انتظار نتائج التحاليل كانت من أصعب مراحل التجربة، مشيرة إلى أنها بكت من شدة التأثر بعدما علمت أن النتائج جاءت سليمة وأن الجلد المتبقي في حالة جيدة.

رسالة توعوية إلى الجمهور

 
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وحرصت فايا على تحويل تجربتها إلى رسالة توعوية، داعية متابعيها إلى عدم تجاهل أي تغيرات تطرأ على الجلد أو تأجيل زيارة الطبيب.

وأكدت أن اكتشاف الشامة وفحصها مبكراً كانا من العوامل المهمة في تجربتها، وهو ما دفعها إلى مشاركة قصتها بعد مرور عام، أملاً في تشجيع الآخرين على الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة.

كما نشرت صورة من فترة علاجها تعود إلى أيلول 2025، ظهرت فيها أمام المرآة بعد خضوعها للعملية، مع وضع ضمادة على منطقة ظهرها، لتوثق جانباً من المرحلة التي مرت بها.

فايا يونان تواصل نشاطها الفني

ويأتي كشف فايا عن تجربتها الصحية بالتزامن مع مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والفنية، بعدما أعلنت خلال آب 2026 خطوبتها من المصور الصحفي وصانع الأفلام العراقي سرجون هرمز بهرام.

كما تواصل نشاطها الموسيقي من خلال ألبومها الجديد «فصول»، الذي طرحت منه أغنية «روحي وروحك» كأولى أغنياته، وهي من كلمات وألحان فايا نفسها، فيما تولى جوزيف دمرجيان توزيعها موسيقياً، مع حضور واضح للغيتار والناي في التوزيع.

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