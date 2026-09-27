بعد إعلان إلغائها... تحذير قانوني بشأن أغنية رامي صبري

أصدر المستشار مصطفى جودة، المحامي الخاص بالفنان رامي صبري، بياناً حذر فيه من تداول أو استغلال الأغنية الدعائية لفيلم "ريد فلاج" من دون الرجوع إلى موكله.

وأوضح البيان أن منع استخدام الأغنية يشمل عرضها ضمن أحداث الفيلم أو طرحها بصورة مستقلة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف ذلك، بسبب ما وصفه بعدم الطرف الآخر، ، بتعهداته الشفهية أو المكتوبة.

وشدد محامي رامي صبري على أن أي تعامل فني نيابة عن المطرب يجب أن يتم حصراً من خلال مكتبه أو مدير أعمال الفنان .

وكان رامي صبري قد أعلن سابقاً إلغاء أغنيته الدعائية للفيلم من دون الأسباب.

ويشارك في بطولة "ريد فلاج" أحمد وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار وميمي جمال وسيف زهران، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج وإنتاج محمد رشيدي.