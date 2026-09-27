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فنون ومشاهير

بعد إعلان إلغائها... تحذير قانوني بشأن أغنية رامي صبري

Lebanon 24
27-09-2026 | 03:12
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بعد إعلان إلغائها... تحذير قانوني بشأن أغنية رامي صبري
بعد إعلان إلغائها... تحذير قانوني بشأن أغنية رامي صبري photos 0
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أصدر المستشار مصطفى جودة، المحامي الخاص بالفنان رامي صبري، بياناً حذر فيه من تداول أو استغلال الأغنية الدعائية لفيلم "ريد فلاج" من دون الرجوع إلى موكله.

وأوضح البيان أن منع استخدام الأغنية يشمل عرضها ضمن أحداث الفيلم أو طرحها بصورة مستقلة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف ذلك، بسبب ما وصفه بعدم التزام الطرف الآخر، محمد حامد، بتعهداته الشفهية أو المكتوبة.

وشدد محامي رامي صبري على أن أي تعامل فني نيابة عن المطرب يجب أن يتم حصراً من خلال مكتبه أو مدير أعمال الفنان محمود عبد السلام.

وكان رامي صبري قد أعلن سابقاً إلغاء أغنيته الدعائية للفيلم من دون الكشف عن الأسباب.

ويشارك في بطولة "ريد فلاج" أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار وميمي جمال وسيف زهران، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم وإنتاج محمد رشيدي.

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