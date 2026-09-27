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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لجلطة.. نقل فنان عربي بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
27-09-2026 | 03:31
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بعد تعرّضه لجلطة.. نقل فنان عربي بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
بعد تعرّضه لجلطة.. نقل فنان عربي بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة) photos 0
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أعلن الفنان جميل عزيز تعرضه لجلطة في أحد شرايين القلب، استدعت نقله إلى قسم الرعاية القلبية في المستشفى الإيطالي.

 

وأوضح عزيز، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الأطباء تعاملوا مع الجلطة في الوقت المناسب، إذ خضع لقسطرة وتركيب دعامة، قائلاً: "الحمد لله، تم التعامل معها في الوقت المناسب.. ربنا حنين قوي".

 

وكانت أحدث مشاركات جميل عزيز الفنية في مسلسل "عين سحرية"، إلى جانب عصام عمر وباسم سمرة وجنا الأشقر وسما إبراهيم وفيدرا، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج سدير مسعود.

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May be an image of hospital

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