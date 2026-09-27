بعد تعرّضه لجلطة.. نقل فنان عربي بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)

أعلن الفنان جميل عزيز تعرضه لجلطة في أحد شرايين القلب، استدعت نقله إلى القلبية في .

وأوضح عزيز، عبر حسابه على " "، أن الأطباء تعاملوا مع الجلطة في الوقت المناسب، إذ خضع لقسطرة وتركيب دعامة، قائلاً: "الحمد لله، تم التعامل معها في الوقت المناسب.. ربنا حنين قوي".