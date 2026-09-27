بعد إعلان سجن الفنان سعد لمجرد 10 سنوات.. هكذا علّق والده

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علّق الفنان المغربي البشير عبدو على حكم محكمة الاستئناف الفرنسية بسجن نجله سعد لمجرد 10 سنوات، مؤكداً رفضه القرار وتمسكه ببراءة ابنه.
وكتب عبدو عبر حسابه على منصة "إكس": "ولدي سعد مظلوم، مظلوم، مظلوم، بكل ما في الكلمة من معنى"، واصفاً الحكم بـ"الجائر"، رغم ما قال إنها أدلة واضحة قدمها فريق الدفاع أمام المحكمة والنيابة العامة.
وأشار إلى أن الأسرة تعيش ظروفاً نفسية صعبة عقب صدور الحكم، لافتاً إلى تأثره ووالدة سعد وزوجته ووالدتها بما حدث.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن قد قضت، السبت، بسجن لمجرد 10 سنوات مع إيداعه السجن فوراً، بعد إدانته باغتصاب شابة داخل فندق في باريس عام 2016. وكانت محكمة جنايات باريس قد حكمت عليه في القضية نفسها بالسجن 6 سنوات عام 2023. وأعلن دفاعه التقدم بطعن أمام محكمة النقض الفرنسية.
وتختلف هذه القضية عن ملف سان تروبيه، الذي حُكم فيه على لمجرد بالسجن 5 سنوات في أيار 2026، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة عام 2018، وهو حكم استأنفه الفنان المغربي.