"فارس يا عميدي".. قصي خولي يوثق لحظات عفوية مع ابنه

شارك الفنان السوري متابعيه مقطعاً عفوياً جمعه بابنه فارس خلال وجودهما في ، في ظهور عائلي نادر بعيداً عن المناسبات الفنية.

وأظهر الفيديو الأب وابنه داخل صالة ألعاب، حيث تنقل فارس بين العزف والبولينغ، وسط تشجيع خولي ومشاركته اللعب. كما وثق المقطع تناولهما الطعام وتبادل القبلات، في مشاهد عكست علاقتهما القريبة.

وعلّق خولي على الفيديو بعبارة: "فارس يا عميدي"، فيما لفت الطفل الأنظار بعدما بدا أكبر سناً وأكثر شبهاً بوالده.

ويحرص خولي على إبقاء معظم تفاصيل حياته العائلية بعيداً عن الإعلام، إلا أنه سبق أن أهدى ابنه جائزة "موريكس دور" لعام 2026، التي نالها عن دوره في مسلسل "بخمس أرواح".

فنياً، يستعد قصي خولي لخوض مشروع درامي جديد بعنوان " "، بمشاركة ومن إخراج .