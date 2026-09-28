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فنون ومشاهير

شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2026 | 04:00
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شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
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تخوض شام الذهبي، ابنة النجمة اصالة نصري، أولى تجاربها في عالم الغناء من خلال أغنيتها الأولى " على موجة الحب".
وشاركت شام متابعيها عبر حسابها على "انستغرام" مقطعاً ترويجياً يعكس أجواء الأغنية الجديدة، ظهرت فيه برفقة صديقاتها على شاطئ البحر ضمن مشاهد صيفية مليئة بالمرح والغناء. وأرفقت الفيديو برسالة موجهة للجمهور قالت فيها: "على موجة الحب.. غنيته من قلبي بكل حب إلكن، وبكرة رح تسمعوها. أغنية معمولة بحب وبتمنى توصل لقلوبكم متل ما طلعت من قلبي.. بكرة موعدنا."

ولاقى الإعلان تفاعلاً كبيراً من الجمهور بين مشيد بالخطوة ومتشوق لسماع الأغنية، وبين مَن أعاد تداول مواقف أصالة السابقة الرافضة لدخول ابنتها الوسط الفني. فقد كانت شام قد أشعلت منصات التواصل الاجتماعي سابقاً عبر مقطع فيديو حيث كانت تُسمِع والدتها أصالة تسجيلاً صوتياً لها وهي تغنّي لتكشف لها عن رغبتها في احتراف الغناء، لترّد أصالة وقتها بشكل قاطع: "ممنوع".
 
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