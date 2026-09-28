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أوّل تعليق من زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات

Lebanon 24
28-09-2026 | 07:23
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أوّل تعليق من زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات
أوّل تعليق من زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات photos 0
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بعد الحكم على زوجها بالسجن 10 سنوات في قضية الإغتصاب، خرجت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد عن صمتها، وقالت إنّ زوجها عوقب بالسجن على جريمة تؤكد أنه لم يرتكبها، مشيرة إلى أن الأسرة قدمت للجهات المعنية ما لديها من أدلة، والتزم لمجرد طوال السنوات الماضية بالشروط القضائية المفروضة عليه.
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وتحدثت العلاكي عن معلومات قالت إنها تتعلق بمطالبات مالية مقابل إطلاق سراحه، موضحة أن الأسرة أُبلغت بأن عدم دفع المال سيؤدي إلى عودته إلى السجن، لكنها أكدت عدم استجابتها لهذه المطالبات.

كما أشارت إلى مزاعم بشأن مناقشة أموال مقابل تغيير أقوال في القضية، معتبرة أن هذه المعطيات، التي قالت إن الأسرة قدّمتها إلى السلطات، كان ينبغي فحصها والتحقيق فيها بشكل كامل.

وأكدت العلاكي أن سعد لمجرد ظل لنحو 10 سنوات تحت الإشراف القضائي، وكان يحصل على إذن للسفر ثم يعود إلى فرنسا، مشيرة إلى أن ذلك، من وجهة نظرها، يعكس التزامه بالإجراءات وثقته في القضاء. (ارم نيوز)
 
 
 
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