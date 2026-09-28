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فنون ومشاهير

بعد غياب 14 عاماً.. فضل شاكر يقترب من العودة للمسارح

Lebanon 24
28-09-2026 | 11:20
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بعد غياب 14 عاماً.. فضل شاكر يقترب من العودة للمسارح
بعد غياب 14 عاماً.. فضل شاكر يقترب من العودة للمسارح photos 0
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يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر للعودة إلى الحفلات الجماهيرية من بوابة موسم الرياض 2026، بعد ابتعاد استمر نحو 14 عاماً عن المسارح.

 
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وبحسب تقارير إعلامية، يبدأ شاكر خلال الأيام المقبلة بروفات الحفل مع فرقته الموسيقية، لاختيار قائمة الأغاني ووضع اللمسات الأخيرة على برنامجه المنتظر.

 

ومن المرتقب أن يقدم خلال الأمسية مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية، إلى جانب أعماله الحديثة، ضمن عودته التدريجية إلى النشاط الفني. وكانت مصادر مقربة منه قد كشفت سابقاً أن حفله الأول سيقام في السعودية خلال تشرين الأول.

 

ولم يُعلن حتى الآن الموعد الرسمي للحفل أو مكان إقامته وموعد طرح التذاكر، وسط ترقب من جمهور شاكر لتفاصيل عودته إلى المسرح. (العين الاخبارية)

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