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فنون ومشاهير

شيرين رضا: لهذا توقفنا أنا وعمرو دياب عن الإنفاق على نور

Lebanon 24
28-09-2026 | 13:50
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شيرين رضا: لهذا توقفنا أنا وعمرو دياب عن الإنفاق على نور
شيرين رضا: لهذا توقفنا أنا وعمرو دياب عن الإنفاق على نور photos 0
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كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا أن ابنتها نور بدأت تحمّل نفقاتها بنفسها بعد انتهاء دراستها، موضحة أن القرار جاء باتفاق مسبق بينها وبين والدها الفنان عمرو دياب بهدف تعليمها الاستقلال وتحمل المسؤولية.

 
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وقالت رضا، خلال استضافتها في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، إنهما تكفلا بمصاريف نور طوال مراحلها التعليمية، وصولاً إلى حصولها على درجة الماجستير، قبل أن يصبح مطلوباً منها العمل والإنفاق على احتياجاتها.

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وأوضحت أن توفير الأموال للأبناء بصورة مستمرة قد يحرمهم من تعلم إدارة حياتهم، مشيرة إلى أهمية معرفة كيفية تسديد الفواتير وتحمل المصاريف اليومية والتعامل مع الظروف المتغيرة.

 

وأكدت أن الدعم العائلي يمكن أن يستمر لاحقاً، لكن بعد أن يتعلم الأبناء أولاً قيمة المال والاعتماد على النفس.

 

وتطرقت شيرين رضا إلى تجربتها مع الأمومة، مشيرة إلى أنها لم تكن تحلم منذ طفولتها بالزواج أو الإنجاب، وأن علاقتها بفكرة الأمومة تختلف عن الصورة التقليدية السائدة.

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