شيرين رضا: لهذا توقفنا أنا وعمرو دياب عن الإنفاق على نور

كشفت الفنانة أن ابنتها نور بدأت تحمّل نفقاتها بنفسها بعد انتهاء دراستها، موضحة أن القرار جاء باتفاق مسبق بينها وبين والدها الفنان بهدف تعليمها وتحمل المسؤولية.

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وقالت رضا، خلال استضافتها في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، إنهما تكفلا بمصاريف نور طوال مراحلها التعليمية، وصولاً إلى حصولها على درجة الماجستير، قبل أن يصبح مطلوباً منها العمل والإنفاق على احتياجاتها.

شيرين رضا تكشف سبب عدم إنفاقها على ابنتها نور - صورة 1" style="width: 100%; height: 100%;" /> شيرين رضا تكشف سبب عدم إنفاقها على ابنتها نور - صورة 1" style="width: 100%; height: 100%;" />

وأوضحت أن توفير الأموال للأبناء بصورة مستمرة قد يحرمهم من تعلم إدارة حياتهم، مشيرة إلى أهمية معرفة كيفية تسديد الفواتير وتحمل المصاريف اليومية والتعامل مع الظروف المتغيرة.

وأكدت أن الدعم العائلي يمكن أن يستمر لاحقاً، لكن بعد أن يتعلم الأبناء أولاً قيمة المال والاعتماد على النفس.

وتطرقت شيرين رضا إلى تجربتها مع الأمومة، مشيرة إلى أنها لم تكن تحلم منذ طفولتها بالزواج أو الإنجاب، وأن علاقتها بفكرة الأمومة تختلف التقليدية السائدة.