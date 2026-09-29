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فنون ومشاهير

"بكتيريا أكلت جسمي وكتار شمتوا فيي".. للمرة الأولى مُراسلة "الجديد" زهراء فردون تكشف تفاصيل مرضها (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2026 | 01:43
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بكتيريا أكلت جسمي وكتار شمتوا فيي.. للمرة الأولى مُراسلة الجديد زهراء فردون تكشف تفاصيل مرضها (فيديو)
بكتيريا أكلت جسمي وكتار شمتوا فيي.. للمرة الأولى مُراسلة الجديد زهراء فردون تكشف تفاصيل مرضها (فيديو) photos 0
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للمرة الأولى، كشفت مراسلة قناة "الجديد" زهراء فردون تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أنها أصيبت بـ عدوى بكتيرية حادة "آكلة للحم" (Flesh-eating bacterial infection)  نتيجة إجراء طبي خضعت له.
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وروت زهراء بتأثر خلال إطلالتها في برنامج "بالطول والعرض" على قناة الجديد، تفاصيل محنتها التي نقلتها إلى العناية المركزة مسببة هبوطاً حاداً في ضغط دمها وصل إلى 3، مما جعلها على شفا الموت، حيث بقيت لمدة شهرين في المستشفى من دون ان ترى النور، كما قالت.

وأوضحت زهراء أن البكتيريا "أكلت من جسمها" وعرضت مشاهد صادمة للآفة الطبية الأولية التي عانت منها، كما توجهت بالشكر للطبيب رائد شاهين الذي ساهم في إنقاذ حياتها.

وعبّرت زهراء بمرارة وهي تنهار على الهواء عن خذلانها من بعض الأشخاص، قائلة: "كتار شمتوا فيي وتمنوا لي الموت.. بس أنا رجعت".

وأكدت زهراء أن هذه المحنة غيّرت نظرتها للحياة، وجعلتها تقدر أبسط التفاصيل، كما غربلت لها الناس لتكشف من وقف بجانبها بصدق ومن غاب عنها.
 
 
 

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