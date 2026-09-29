صورة تنتشر.. ما حقيقة وفاة جاكي شان؟

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تم تداول صورة خلال الساعات الماضية تزعم وفاة النجم الصيني .وتداول مستخدمون عبر صورة بالأبيض والأسود لشان، تتضمن اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته، ما دفع البعض إلى التعامل معها باعتبارها إعلانًا عن وفاة نجم أفلام الحركة.ومع انتشار الصورة تصاعدت عمليات البحث عن حقيقة وفاة النجم الصيني، خاصة في ظل غياب أي إعلان صادر عن أسرته أو يؤكد ما ورد في الصورة المتداولة.وكان شان ظهر سابقا في أنشطة عامة، إذ زار في الماضي مدرسة في بشكل مفاجئ، والتقى الطلاب وشاركهم الغناء.ويبلغ جاكي شان، من العمر 72 عامًا، ولم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بوفاته، فيما أكدت تقارير صحفية أن المنشورات التي تحدثت عن رحيله غير صحيحة.