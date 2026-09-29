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فنون ومشاهير

صورة تنتشر.. ما حقيقة وفاة جاكي شان؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:31
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صورة تنتشر.. ما حقيقة وفاة جاكي شان؟
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تم تداول صورة خلال الساعات الماضية تزعم وفاة النجم الصيني جاكي شان

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود لشان، تتضمن اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته، ما دفع البعض إلى التعامل معها باعتبارها إعلانًا عن وفاة نجم أفلام الحركة.
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ومع انتشار الصورة تصاعدت عمليات البحث عن حقيقة وفاة النجم الصيني، خاصة في ظل غياب أي إعلان صادر عن أسرته أو الجهات الرسمية يؤكد ما ورد في الصورة المتداولة.

وكان شان ظهر سابقا في أنشطة عامة، إذ زار في تموز الماضي مدرسة في سنغافورة بشكل مفاجئ، والتقى الطلاب وشاركهم الغناء.

ويبلغ جاكي شان، من العمر 72 عامًا، ولم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بوفاته، فيما أكدت تقارير صحفية أن المنشورات التي تحدثت عن رحيله غير صحيحة.

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مواقع التواصل الاجتماعي

الجهات الرسمية

جاكي شان

سنغافورة

الصين

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