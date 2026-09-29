بعد غياب 19 عامًا.. شاكيرا تعود إلى مصر وهذه أسعار تذاكر حفل الأهرامات

تعود النجمة العالمية إلى مصر بعد غياب 19 عامًا، حيث تحيي حفلًا في منطقة أهرامات يوم 28 تشرين الثاني المقبل.

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وأعلنت الجهة المنظمة شروط حضور الحفل، من بينها منع أي سلوك عنيف، وخضوع الدخول للإجراءات المعتمدة عند البوابات، إلى جانب عدم استرداد قيمة التذاكر أو استبدالها بعد الشراء، وهي شروط أثارت بعض الانتقادات بين المتابعين.

وأكد المنظمون أن التذاكر تُشترى مسبقًا ولن تتوفر عند بوابات الحفل، كما لن يُسمح بالدخول مجددًا لمن يغادر موقع الفعالية.

وينطلق الحفل عند الخامسة مساءً ويستمر حتى الحادية عشرة ليلًا. وتتراوح أسعار التذاكر بين 7 آلاف جنيه (نحو 146 دولارًا) لتذكرة الوقوف، و12 ألف جنيه (نحو 250 دولارًا) لـ"VIP Standing"، فيما تبلغ تذكرة "Golden Circle" 15 ألف جنيه (نحو 313 دولارًا).