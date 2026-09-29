بعد إطلالتها في القاهرة.. هل تعود هذه الفنانة المعتزلة إلى الغناء؟

عاد اسم الفنانة إلى الواجهة، بعد إطلالتها في خلال لقاء جمعها بالفنان ، بحضور عدد من أفراد عائلتيهما، ما أعاد التساؤلات حول مستقبلها الفني وقرارها السابق بالابتعاد عن الغناء واعلانها الاعتزال.

وجاء اللقاء في أجواء عائلية وشخصية، من دون وجود مشروع فني مشترك بينهما، كما لم يصدر أي إعلان رسمي يربط اللقاء بعمل غنائي جديد.

وأثار ظهور داليا في مصر اهتمام جمهورها، خصوصًا في ظل غيابها خلال الفترة الماضية عن طرح أعمال جديدة أو المشاركة في أنشطة فنية.

وتداول رواد مواقع التواصل تكهنات بشأن احتمال ارتباط وجودها في بخطوة فنية مرتقبة، إلا أن هذه الأنباء لم تتأكد، في ظل عدم صدور أي تصريح من الفنانة السعودية حول عودتها إلى الغناء أو استعدادها لطرح عمل جديد.