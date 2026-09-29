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فنون ومشاهير

بعد إطلالتها في القاهرة.. هل تعود هذه الفنانة المعتزلة إلى الغناء؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:00
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بعد إطلالتها في القاهرة.. هل تعود هذه الفنانة المعتزلة إلى الغناء؟
بعد إطلالتها في القاهرة.. هل تعود هذه الفنانة المعتزلة إلى الغناء؟ photos 0
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عاد اسم الفنانة السعودية داليا مبارك إلى الواجهة، بعد إطلالتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال لقاء جمعها بالفنان أمير صلاح الدين، بحضور عدد من أفراد عائلتيهما، ما أعاد التساؤلات حول مستقبلها الفني وقرارها السابق بالابتعاد عن الغناء واعلانها الاعتزال.

وجاء اللقاء في أجواء عائلية وشخصية، من دون الكشف عن وجود مشروع فني مشترك بينهما، كما لم يصدر أي إعلان رسمي يربط اللقاء بعمل غنائي جديد.

وأثار ظهور داليا في مصر اهتمام جمهورها، خصوصًا في ظل غيابها خلال الفترة الماضية عن طرح أعمال جديدة أو المشاركة في أنشطة فنية.

وتداول رواد مواقع التواصل تكهنات بشأن احتمال ارتباط وجودها في القاهرة بخطوة فنية مرتقبة، إلا أن هذه الأنباء لم تتأكد، في ظل عدم صدور أي تصريح من الفنانة السعودية حول عودتها إلى الغناء أو استعدادها لطرح عمل جديد.

 
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