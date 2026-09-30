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فنون ومشاهير

عمل فني يجمع نجوى كرم بـ "الشامي".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2026 | 03:29
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عمل فني يجمع نجوى كرم بـ الشامي.. إليكم التفاصيل
عمل فني يجمع نجوى كرم بـ الشامي.. إليكم التفاصيل photos 0
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أكد الفنان السوري "الشامي" رغبته في إقامة حفل غنائي جماهيري في بلده سوريا
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وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية إنه لا توجد عوائق تحول دون إحياء حفل غنائي في سوريا، مشريا إلى أن هناك بعض الأمور اللوجستية التي تحتاج إلى الترتيب قبل إقامة الحفل.

إلى ذلك، أعلن الشامي مؤخرا عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالفنانة نجوى كرم، يأتي بعد اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا، وأدى إلى تداول توقعات بشأن وجود تعاون بين النجمين.

وكشف الشامي تفاصيل العمل من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، موضحًا أن الأغنية الجديدة مع الفنانة نجوى كرم ستكون من كلماته وألحانه. 

وكتب الشامي: "في عمل مع شمس الأغنية نجوى كرم من كلماتي وألحاني"، وأضاف: "رح تحبوه كتير.. كمان نطروه، لوف يوز".
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