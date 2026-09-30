عمل فني يجمع نجوى كرم بـ "الشامي".. إليكم التفاصيل

Advertisement

أكد الفنان السوري " " رغبته في إقامة حفل غنائي جماهيري في بلده .وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية إنه لا توجد عوائق تحول دون إحياء حفل غنائي في سوريا، مشريا إلى أن هناك بعض الأمور اللوجستية التي تحتاج إلى الترتيب قبل إقامة الحفل.إلى ذلك، أعلن الشامي مؤخرا عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالفنانة ، يأتي بعد اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا، وأدى إلى تداول توقعات بشأن وجود تعاون بين النجمين.وكشف الشامي تفاصيل العمل من خلال خاصية " " عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، موضحًا أن الأغنية الجديدة مع الفنانة كرم ستكون من كلماته وألحانه.وكتب الشامي: "في عمل مع شمس الأغنية نجوى كرم من كلماتي وألحاني"، وأضاف: "رح تحبوه كتير.. كمان نطروه، لوف يوز".