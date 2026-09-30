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فنون ومشاهير

الموت يؤلم المنتج صادق الصباح.. فقد زوجته وهكذا نعاها بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
30-09-2026 | 03:46
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الموت يؤلم المنتج صادق الصباح.. فقد زوجته وهكذا نعاها بكلمات مؤثرة (صورة)
الموت يؤلم المنتج صادق الصباح.. فقد زوجته وهكذا نعاها بكلمات مؤثرة (صورة) photos 0
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أعلن المنتج صادق الصباح وفاة زوجته رنا، ونعَاها بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة "إكس". 

وكتب الصباح بكلمات مؤثرة قائلا: " إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإني على فراقك يا رنا لمحزون. كنتِ خير إبنةِِ لأهلك، وخير زوجةٍ لي، وخير أمٍ لأولادك، وخير جدةٍ لأحفادك، وخير أختٍ لأخواتك وخير حماة لأصهرتك وكنتك وخير صديقةٍ لأصدقائك. كنتِ فنانةً مرهفة الإحساس، أبدعتِ في فنّك ، وكان ذوقك الجميل حاضراً في كل ما صنعت يداك". 
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وتابع قائلا: "كنتِ معي في السراء والضراء، وردتي وفراشتي وحياتي، والشمعة التي أضاءت حياتنا أنا وأولادنا وأحفادنا.رحلتِ يا أم أنور، لكن وصاياك وقيمك وطريقتك في الحياة ستبقى نهجاً نسير عليه بإذن الله.إنا لله وإنا إليه راجعون."
 
 
 
وسيُصلّى على جثمان الراحلة غدا الخميس الواقع في ١ تشرين الأول ٢٠٢٦، عقب صلاة الظهر في مسجد الخاشقجي، حيث تُوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداءبيروت.
أما بالنسبة إلى مواعيد تقبّل التعازي، فتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي.
ويُستقبل المعزّون في اليومين الثاني والثالث، الواقعين في ٢ و٣ تشرين الأول ٢٠٢٦، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في قاعة البيال.




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