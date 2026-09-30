خبر حزين جدا.. وفاة ابنة ممثل شهير عن عمر 13 عاما

في خبر حزين، توفيت ابنة الممثل الأميركي لو "فيونا" عن عمر ناهز 13 عاماً، وذلك وفق ما أكدته أسرته في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام أميركية.

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وقالت العائلة في بيان: "نحن مفجوعون لرحيل ابنتنا الحبيبة فيونا. لقد كانت فتاة مفعمة بالحيوية والذكاء والإبداع، وتملك شغفاً كبيراً بالرقص"، مضيفين أن رحيلها يمثل صدمة قاسية لجميع أفراد الأسرة، لا سيما شقيقتيها مابل (17 عاماً) ونكسي (10 أعوام)".



ولم تكشف العائلة تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة، إلا أن البيان اختُتم بالتذكير بالخط الساخن للمساعدة والدعم النفسي للوقاية من الأزمات (988)؛ ما أشار إلى احتمالية مرورها بأزمة نفسية.



وكانت إدارة المدرسة التي تدرس بها فيونا قد أرسلت خطاباً إلى أولياء الأمور تُبلغهم فيه بوفاة إحدى الطالبات، مؤكدة توفير اختصاصيين نفسييين لدعم زملائها ومعلميها خلال هذه الفترة الصعبة.



يُذكر أن تشاد لو (58 عاماً)، وهو الشقيق الأصغر للممثل روب لو، قد ارتبط بوالدة فيونا، المنتجة كيم بينتر، عام 2010.(إرم نيوز)