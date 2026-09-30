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فنون ومشاهير

حجوزات الفنادق ارتفعت 50%... فنانة عالمية ستحيي حفلًا في دولة عربية بعد 19 عامًا من الغياب

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:00
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حجوزات الفنادق ارتفعت 50%... فنانة عالمية ستحيي حفلًا في دولة عربية بعد 19 عامًا من الغياب
حجوزات الفنادق ارتفعت 50%... فنانة عالمية ستحيي حفلًا في دولة عربية بعد 19 عامًا من الغياب photos 0
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مع الإعلان الرسمي عن حفل الفنانة العالمية شاكيرا المقرر إقامته عند سفح أهرامات الجيزة في 28 تشرين الثاني المقبل، شهد قطاع السياحة في مصر نشاطًا ملحوظًا، مع ارتفاع الطلب على الإقامة والسفر بالتزامن مع الحدث.
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وبحسب تقارير صحفية محلية، ارتفعت حجوزات الفنادق القريبة من الأهرامات بنسب وصلت في بعض الحالات إلى 50%، ما أدى أيضًا إلى زيادة أسعار الغرف، بالتزامن مع تنامي الإقبال على الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر.

وتعود شاكيرا إلى إحياء حفل في مصر بعد غياب 19 عامًا، على أن يبدأ الحفل عند الخامسة مساءً ويستمر حتى الحادية عشرة ليلًا.

وتتراوح أسعار التذاكر بحسب الفئة، إذ تبلغ تذكرة "Golden Circle" نحو 15 ألف جنيه، و"VIP Standing" نحو 12 ألفًا، فيما يصل سعر تذكرة الوقوف إلى 7 آلاف جنيه.

كما حددت الجهة المنظمة شروطًا للحضور، بينها منع السلوك العنيف، والخضوع لإجراءات الدخول عند البوابات، إضافة إلى عدم إمكانية استرداد قيمة التذاكر أو استبدالها بعد الشراء.
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