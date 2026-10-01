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فنون ومشاهير

"صدمة" في الوسط الفني التركي.. هذا ما أظهرته تحاليل النجمة أفرا ساراتش أوغلو

Lebanon 24
01-10-2026 | 03:09
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صدمة في الوسط الفني التركي.. هذا ما أظهرته تحاليل النجمة أفرا ساراتش أوغلو
صدمة في الوسط الفني التركي.. هذا ما أظهرته تحاليل النجمة أفرا ساراتش أوغلو photos 0
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صدرت مؤخرا نتائج فحوصات المخدرات الخاصة بالممثلين التركيين أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن قضية المخدرات التي شملت عدداً من المشاهير.
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وأظهرت تحاليل الطب الشرعي وجود مادة الكوكايين في عينة شعر أفرا، بينما جاءت نتيجة فحص أراس سلبية.

وكان اسما النجمين قد وردا ضمن قائمة المشاهير الذين خضعوا للفحوصات والإجراءات القانونية، بعد حملة التحقيقات التي شملت عدداً من الأسماء في الوسطين الفني والرياضي خلال الفترة الماضية.

وكانت أفرا قد أكدت، بعد ورود اسمها في القضية، أنها كانت خارج تركيا في رحلة عمل مقررة مسبقاً، مشيرة إلى أنها ستعود للإدلاء بإفادتها والتعاون مع الجهات المختصة. وبعد عودتها، خضعت للفحوصات والإجراءات اللازمة قبل إطلاق سراحها.

وتستمر التحقيقات في القضية التي تضم عدداً من الأسماء المعروفة، فيما لا تعد نتائج الفحوصات وحدها قراراً قضائياً نهائياً، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

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الطب الشرعي

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