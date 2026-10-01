لمدة شهرين.. منع إعلاميتين من الظهور الإعلامي وهذه التفاصيل!

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وأوضح المجلس في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على " "، اليوم الخميس، أن القرار جاء استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى، التي ألزمت الخاضعة للقانون رقم 180 لعام 2018 بمنع ظهور الإعلاميتين على القنوات الفضائية، إلى حين انتهاء التحقيق في الشكاوى المتبادلة بينهما.وأشار المجلس إلى أن للرصد رصدت منشورات وتبادلًا للاتهامات بين سعيد والخطيب عبر مواقع التواصل، معتبرًا أن ما جرى يخالف القيم والعادات المجتمعية والضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.وأكد أن المسؤولية المهنية للإعلاميين لا تقتصر على ما يقدمونه عبر وسائل الإعلام، بل تشمل أيضًا ما ينشرونه على حساباتهم في مواقع التواصل، باعتبارها جزءًا من المجال العام الذي يستوجب الالتزام بالقواعد المهنية واحترام طبيعة العمل الإعلامي.ويعيد القرار إلى الواجهة سوابق واجهت فيها الإعلاميتان إجراءات تأديبية من المجلس. ففي تشرين الاول 2024، أوقف برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة "هي"، مع تغريمه 100 ألف جنيه وإنذار القناة بسبب محتوى اعتبره المجلس مخالفًا للضوابط المتعلقة بالخصوصية وصورة المجتمع.أما ياسمين الخطيب، فأوقف برنامجها "شاي بالياسمين" على قناة "النهار" لمدة ستة أشهر عام 2024، مع تغريمها 200 ألف جنيه، عقب استضافتها البلوجر هدير ، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالمعايير والأكواد الإعلامية والقواعد القانونية والأخلاقية.