بعد 13 عامًا من الزواج من دون أولاد.. نجمان شهيران يُعلنان طلاقهما

في خطوة مفاجئة، أعلن الموسيقار المصري إسلام صبري والفنانة هايدي سليم انفصالهما رسميًا، وذلك بعد زواج استمر لمدة 13 عامًا.

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ونشر صبري بيانًا عبر حسابه على أعلن خلاله إتمام الانفصال رسميًا بينه وبين سليم، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد اتفاق بين الطرفين وعن قناعة، وأنه يصب في مصلحة كل منهما.



وتمنى لطليقته أن تكون المرحلة المقبلة من حياة كل منهما مليئة بالراحة والتوفيق، من دون الدخول في تفاصيل شخصية حول أسباب الانفصال.

من جهتها، نشرت سليم بيانًا أعلنت خلاله أيضًا إتمام الانفصال رسميًا بالاتفاق بينها وبين الموسيقار إسلام صبري. وأوضحت أن الانفصال لم يكن قرارًا مفاجئًا أو وليد اللحظة، وإنما جاء بعد فترة طويلة من التفكير، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم في إطار من الاحترام المتبادل.



ولفتت إلى أن الزواج لم ينتج عنه أطفال، كما أشارت الى عدم وجود أملاك مشتركة بينهما.