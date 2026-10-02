عاصي الحلاني يعتذر عن عدم المُشاركة في حفل في مصر.. ما القصة؟

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اعتذر الفنان عن عدم المشاركة في الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي كان من المقرر أن يحيي إحدى حفلاتها يوم 22 تشرين الأول الجاري، وذلك بالتزامن مع حالة الجدل التي شهدتها دار الأوبرا خلال الساعات الماضية، لينضم بذلك الى قائمة النجوم الذين أعلنوا اعتذارهم عن عدم المشاركة.ولفت لعاصي، في بيان، إلى أن قرار الاعتذار جاء بسبب "المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية"، دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المستجدات.وجاء في البيان: "يعلن المكتب الإعلامي للفنان الحلاني عن اعتذاره عن عدم المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقررة مشاركته فيها بتاريخ 22 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية".وأضاف البيان: "وحرصًا منه على عدم الدخول في أي سجالات أو ملابسات مرتبطة بهذه المستجدات، يتقدم باعتذاره عن المشاركة في هذه الدورة، مع كامل التقدير والاحترام لدار الأوبرا المصرية وجمهورها ".وبذلك، فإن السبب المعلن رسميًا لاعتذار عاصي الحلاني هو التطورات الإدارية داخل دار الأوبرا، وليس وجود خلاف معلن بينه وبين إدارة المهرجان أو إعلان موقف من الجدل الدائر حول ميزانية الدورة وأجور الفنانين.