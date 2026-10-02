تفجير قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسل لبنانيّ في الجنوب

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
لحظة وقوع تفجير إسرائيلي خلف مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين في المنصوري جنوبي لبنان أثناء مداخلة مباشرة، حيث دوّى الانفجار بقوة ودفع المراسل إلى التوقف للحظات قبل أن يستكمل حديثه ويشرح ما حدث@edmondsassine pic.twitter.com/kjPiVoXM4Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 1, 2026
لحظة وقوع تفجير إسرائيلي خلف مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين في المنصوري جنوبي لبنان أثناء مداخلة مباشرة، حيث دوّى الانفجار بقوة ودفع المراسل إلى التوقف للحظات قبل أن يستكمل حديثه ويشرح ما حدث@edmondsassine pic.twitter.com/kjPiVoXM4Y