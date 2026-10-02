تفجير قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسل لبنانيّ في الجنوب

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة وقوع تفجير إسرائيلي في بلدة في ، خلف المراسل .

وبينما كان يُقدّم تقريراً عن الوضع في الجنوب خلال رسالة مباشرة، حصل التفجير الإسرائيليّ خلفه، وقد سُمِعَ دويّ قويّ.