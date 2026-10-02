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فنون ومشاهير

تفجير قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسل لبنانيّ في الجنوب

Lebanon 24
02-10-2026 | 06:29
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تفجير قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسل لبنانيّ في الجنوب
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة وقوع تفجير إسرائيلي في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، خلف المراسل إدمون ساسين.
 
 
وبينما كان ساسين يُقدّم تقريراً عن الوضع في الجنوب خلال رسالة مباشرة، حصل التفجير الإسرائيليّ خلفه، وقد سُمِعَ دويّ قويّ.
 
 
 
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التلفزيون العربي

إدمون ساسين

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المنصوري

إسرائيل

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