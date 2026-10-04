سجن تيكتوكر معروف لمدة شهر.. ما السبب؟

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قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبس التيكتوكر المعروف محمد أمان الله لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، ضد المسؤول عن أحد حسابات "تيك توك"، بعد نشر محتوى تضمن عبارات مسيئة بحق أشرف زكي، وفقًا لما ورد في البلاغ.
وباشرت الجهات المختصة التحريات لتحديد هوية القائم على الحساب، الذي يحمل اسم "حماده عزام"، وتبين أن محمد أمان الله هو المسؤول عنه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي نظرتها خلال عدة جلسات قبل إصدار حكمها بحبس المتهم شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، إلى جانب كفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه.