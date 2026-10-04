أنجلينا جولي تنشر صور دمار غزة وتوجّه رسالة عاجلة قبل الشتاء

سلّطت النجمة العالمية الضوء على حجم الدمار الذي خلفته الحرب في ، من خلال صور نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، أظهرت مساحات واسعة تحولت إلى أنقاض.



وأشارت جولي إلى أن حجم الأضرار بات واضحاً حتى عبر صور الأقمار الصناعية و"Google Earth"، موضحةً أن الدمار طال قطاعات حيوية، بينها المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي.

وبحسب تحليل للأقمار الصناعية أجرته واستندت إليه جولي، فإن الأضرار طالت 82% من مباني القطاع حتى 16 حزيران 2026، بينما دُمّر نحو ثلث المباني بالكامل.

ولفتت جولي كذلك إلى الجانب الإنساني للأزمة، مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرةً إلى أن قرابة 1.98 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات مرتبطة بالسكن والاحتياجات الأساسية، وسط صعوبات تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإيواء.

وقالت إن صور الأقمار الصناعية، رغم أنها توضح حجم الخراب، لا يمكنها أن تنقل ما يعيشه السكان يومياً بين الأنقاض، أو حجم المعاناة الناتجة عن فقدان أفراد العائلات.

وختمت جولي بالدعوة إلى تأمين أماكن إيواء مناسبة للسكان قبل الشتاء، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في استمرار لمواقفها السابقة بشأن أوضاع المدنيين .







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A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)