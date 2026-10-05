كارثة في نيبال تعيد فيلم توم كروز "Digger" إلى الواجهة

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ويبدأ الفيلم بانهيار كتلة جليدية ضخمة، قبل أن تتطور الكارثة البيئية إلى سلسلة من التداعيات التي تهدد مناطق واسعة.أما الواقعة الحقيقية، فشهدتها منطقة قرب الحدود بين نيبال والتبت في 26 آب 2026، عندما انفصلت كتلة ضخمة من الجليد والصخور عند ارتفاع يقارب 5200 متر، واندفعت نحو الوادي.وتسبب الانهيار في تدفقات قوية من المياه والحطام وفيضانات مفاجئة ألحقت أضراراً بالمناطق المنخفضة، وأثارت مخاوف متجددة بشأن استقرار الأنهار الجليدية في الهيمالايا.وتشير دراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد هشاشة بعض المناطق الجليدية، إلا أن تحديد سبب كل انهيار يتطلب تحقيقاً علمياً دقيقاً.ورغم التشابه بين الواقعة وأحداث "Digger"، يبقى الفيلم عملاً خيالياً، ولا يعني ذلك أنه تنبأ بما حدث في نيبال، كما أن حجم تداعياته يتجاوز الواقعة الحقيقية.