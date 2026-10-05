خاتمان في باريس يشعلان شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً

عادت شائعات زواج وبرادلي إلى الواجهة، بعدما ظهر في مرتديين خاتمين ذهبيين متشابهين في إصبع البنصر باليد اليسرى.

والتقطت عدسات المصورين صوراً لجيجي، البالغة 31 عاماً، وكوبر، البالغ 51 عاماً، خلال مغادرتهما عشاءً خاصاً، فيما أثار الخاتمان تكهنات بأنهما تزوجا بعيداً عن الأضواء.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهران فيها بهذه الخواتم، إذ سبق أن لفتا الأنظار خلال وجودهما في باريس في آب الماضي.

وبحسب تقارير، يعود الخاتمان إلى دار المجوهرات "Boucheron"، إذ ارتدت خاتم "Quatre Radiant Edition Wedding Band" الذي يقدر سعره بنحو 6450 دولاراً، بينما ظهر كوبر بخاتم "Godron Pink Gold Wedding Band" البالغ سعره نحو 2120 دولاراً.

وتزامن ظهورهما مع مشاركة جيجي في أسبوع الموضة بباريس، حيث سجلت أول مشاركة لها مع علامة "Miu Miu" ضمن عرض مجموعة ربيع وصيف 2027.

وبدأت علاقة الثنائي تثير الاهتمام عام 2023 بعد ظهورهما معاً في ، إلا أنهما حرصا منذ ذلك الحين على إبقاء تفاصيلها بعيداً عن الإعلام.

ورغم دلالة الخاتمين، لم يعلن جيجي حديد وبرادلي كوبر زواجهما رسمياً، ما يبقي الأمر ضمن دائرة التكهنات.