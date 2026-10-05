تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

خاتمان في باريس يشعلان شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً

Lebanon 24
05-10-2026 | 16:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خاتمان في باريس يشعلان شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً
خاتمان في باريس يشعلان شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عادت شائعات زواج جيجي حديد وبرادلي كوبر إلى الواجهة، بعدما ظهر الثنائي في باريس مرتديين خاتمين ذهبيين متشابهين في إصبع البنصر باليد اليسرى.

والتقطت عدسات المصورين صوراً لجيجي، البالغة 31 عاماً، وكوبر، البالغ 51 عاماً، خلال مغادرتهما عشاءً خاصاً، فيما أثار الخاتمان تكهنات بأنهما تزوجا بعيداً عن الأضواء.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهران فيها بهذه الخواتم، إذ سبق أن لفتا الأنظار خلال وجودهما في باريس في آب الماضي.

وبحسب تقارير، يعود الخاتمان إلى دار المجوهرات الفرنسية "Boucheron"، إذ ارتدت جيجي خاتم "Quatre Radiant Edition Wedding Band" الذي يقدر سعره بنحو 6450 دولاراً، بينما ظهر كوبر بخاتم "Godron Pink Gold Wedding Band" البالغ سعره نحو 2120 دولاراً.

وتزامن ظهورهما مع مشاركة جيجي في أسبوع الموضة بباريس، حيث سجلت أول مشاركة لها مع علامة "Miu Miu" ضمن عرض مجموعة ربيع وصيف 2027.

وبدأت علاقة الثنائي تثير الاهتمام عام 2023 بعد ظهورهما معاً في نيويورك، إلا أنهما حرصا منذ ذلك الحين على إبقاء تفاصيلها بعيداً عن الإعلام.

ورغم دلالة الخاتمين، لم يعلن جيجي حديد وبرادلي كوبر زواجهما رسمياً، ما يبقي الأمر ضمن دائرة التكهنات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيجي حديد تفتح قلبها... ماذا كشفت عن علاقتها ببرادلي كوبر؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الاولى.. رونالدو يردّ على شائعة زواجه بصورة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"زواج النفحة" يُشعل الجدل في مصر.. والإفتاء تحسم
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

برادلي كوبر

جيجي حديد

الفرنسية

نيويورك

الثنائي

برادلي

خاتمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-05
Lebanon24
16:52 | 2026-10-05
Lebanon24
16:35 | 2026-10-05
Lebanon24
16:05 | 2026-10-05
Lebanon24
15:57 | 2026-10-05
Lebanon24
13:32 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24