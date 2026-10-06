خبر حزين.. رحيل نجم تلفزيوني شهير من دون معرفة سبب الوفاة!

في خبر حزين ، أعلن عن وفاة الممثل الأميركي كيلكر ، أحد أبرز نجوم المسلسلات التلفزيونية الطويلة في ، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعدما ارتبط اسمه بشخصية "بو برادي" في المسلسل الشهير "أيام حياتنا" Days of Our Lives، الذي حقق من خلاله شهرة واسعة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح مكتب الطبيب الشرعي في ولاية ميسوري ، لموقع "TMZ"، أن الممثل فارق الحياة السبت 3 تشرين الأول الجاري، من دون الإعلان عن الأسباب التي أدّت إلى وفاته.وبدأ كيلي مشواره في الدراما التلفزيونية عام 1987، من خلال مسلسل "عالم آخر" Another World، الذي جسد فيه شخصية سام فاولر، قبل أن ينتقل عام 1992 إلى مسلسل "أيام حياتنا"، ليتولى أداء شخصية بو برادي خلفًا للممثل بيتر ريكيل، الذي قدّم الدور منذ عام 1983.وحقق نجاحًا لافتًا من خلال الشخصية، تُوج بحصوله على جائزة "سوب دايجست" لأفضل ممثل رئيسي عام 1994، قبل أن يحصد مع ليزا رينا جائزة " الأكثر " عام 1995.وانضم لاحقًا إلى مسلسل " " General Hospital، مؤديًا شخصية ستافروس كاسادين بين عامي 2001 و2002، قبل أن يعود لتقديمها خلال عامي 2013 و2014.وعاد اسم الراحل إلى الواجهة خلال عام 2026، عقب صدور مذكرات زميلته السابقة ليزا رينا، التي تحدثت فيها عن خلافات شهدتها علاقتهما خلال تصوير مسلسل "أيام حياتنا".وزعمت رينا أن كيلكر كيلي كان يتعامل معها بطريقة مسيئة لفظيًّا، واتهمته بممارسة سلوكيات تلاعب خلال فترة عملهما المشترك.