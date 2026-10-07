هل تزوجت غادة عبد الرازق 12 مرة؟ هذا ما كشفته (فيديو)

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تحدثت الفنانة عن حياتها الشخصية والإنسانية وذلك خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي .وخلال اللقاء سأل أنس غادة عن عدد زيجاتها، فردت بعفوية: " أنا عملت بحث ولقيت حد بيقول 12، وحد بيقول 11، وحد بيقول 13، وأنا كنت بقول الأرقام دي عشان أستفزهم، لإنهم كانوا بيكتبوا حاجات غلط ومكانوش بيرجعوا للمصدر الحقيقي اللي هو أنا، فكانوا واخدني مادة، فكنت بستفزهم وأقول لهم هما مش 10، هما 12، وساعات أقول أكتر من 12، لكن الحقيقة أنا اتجوزت حوالي 5 مرات".وأعلنت غادة أنها أحبت 5 مرات حتى لو كانت اختياراتها خاطئة وتوقعاتها خابت.وأكدت أنها لا تحب العلاقات العابرة بل تفضل الارتباط بشكل رسمي،وتحدثت غادة أيضاً عن عائلتها، لافتة الى أنها كانت أصغر طفل وتحصل على الاهتمام والدلع من والدها، مشيرة الى أن وفاة والدها بشكل مفاجئ جعل والدتها قاسية وشديدة لحمايتها، وهذا ما جعلتها تصبح بشخصية مهذبة وتتحمل المسؤولية وقوية وجريئة، وتمكنت من نقل هذه القيم إلى ابنتها ، مشددة أنها لا تشعر بالحزن من قساوة والدتها عليها، لا سيما أن وفاة والدها شكل صدمة للجميع.