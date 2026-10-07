فنان عربي شهير متهم بالنصب بمبلغ 40 ألف دولار!

على خلفية خلاف مالي مع مصمّم غرافيك، يواجه الفنان المصري بلاغاً قانونياً.

فقد حرر مصمّم غرافيك محضراً في ، اتهم فيه سعد بعدم سداد مبلغ قدره 40 ألف دولار، موضحاً أن المبلغ يمثّل القيمة المتبقية من مستحقاته مقابل أعمال أنجزها لصالح سعد.ووفقاً لما ورد في البلاغ، قال مصمّم الغرافيك إنه شارك في تنفيذ أعمال مرتبطة بستة كليبات غنائية لسعد، الى جانب كليب خاص بابنته، مشيراً الى أن قيمة الاتفاق الإجمالية بين الطرفين بلغت 130 ألف دولار.وأوضح أنه حصل على 90 ألف دولار من إجمالي قيمة الاتفاق، فيما تبقى مبلغ 40 ألف دولار لم يتم سداده، رغم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتفق عليها وطرح الكليبات عبر المنصات المختلفة.وأضاف أنه حاول التواصل مع سعد أكثر من مرة للحصول على مستحقاته المالية المتبقية والتوصل الى حل ودّي للخلاف، إلا أن محاولاته لم تسفر عن تسوية الأمر، ما دفعه للجوء الى الجهات الأمنية وتحرير محضر للمطالبة بالمبلغ محل النزاع.وفور تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة فحصه للوقوف على تفاصيل الواقعة والاستماع الى أقوال أطرافها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث من المقرر أن تستدعي سعد خلال الساعات المقبلة للاستماع الى أقواله في الاتهام الموجّه له.