داخل منزلها.. وفاة نجمة قديرة لأسباب طبيعية

عن عمر ناهز 102، توفيت الممثلة الأميركية إيفا ماري ، إحدى أبرز نجمات في خمسينيات القرن الماضي والحائزة على جائزة الأوسكار.

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ورحلت إيفا أمس الثلاثاء 6 تشرين الول، لأسباب طبيعية في منزلها بمدينة ، وفق بيان صحفي أشار إلى أنها توفيت محاطة بعائلتها وأحبائها. وتركت وراءها ابنيها داريل ولوريت، إلى جانب أربعة أحفاد واثنين من أبناء الأحفاد.



وُلدت إيفا في 4 1924 بمدينة نيوارك في ولاية نيوغيرسي، ودرست في جامعة بولينغ الحكومية بولاية أوهايو، قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية عبر التلفزيون والإذاعة.



وكانت بدايتها الفنية عام 1946 من خلال برنامج المسابقات Campus Hoopla، ثم واصلت العمل في التلفزيون والإذاعة لنحو عقد، بالتزامن مع مشاركاتها المسرحية، ومن بينها ظهورها في مسرحية The Trip to Bountiful على مسارح برودواي عام 1953.



وشكل عام 1954 نقطة تحول بارزة في مسيرتها، بعدما ظهرت في فيلم On the Waterfront للمخرج كازان، مجسدة شخصية إيدي دويل في أول أدوارها السينمائية. وحصلت عن الدور على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، لتصبح من أبرز نجمات السينما في تلك الحقبة.