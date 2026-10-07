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فنون ومشاهير

بعد الانتقادات.. شام الذهبي تحسم موقفها من الغناء وتعلن قرارها النهائي

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:00
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بعد الانتقادات.. شام الذهبي تحسم موقفها من الغناء وتعلن قرارها النهائي
بعد الانتقادات.. شام الذهبي تحسم موقفها من الغناء وتعلن قرارها النهائي photos 0
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حسمت شام الذهبي موقفها من خوض تجربة الغناء، مؤكدة أنها لن تكررها، وذلك بعد الانتقادات التي طالت أغنيتها الأولى "موجة الحب" منذ طرحها.

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وأوضحت شام في تصريحات إعلامية أن ردود الفعل السلبية التي واجهتها عبر مواقع التواصل دفعتها إلى اتخاذ قرارها، مشيرة إلى أن الانتقادات أزعجت والدتها الفنانة أصالة، التي لا تتقبل رؤية ابنتها تتعرض لمثل هذه التعليقات.

وكانت أصالة قد حذّرت ابنتها في وقت سابق من دخول عالم الغناء، وظهرت في مقطع فيديو نشرته شام وهي تعترض بطريقة ساخرة على توجهها نحو الموسيقى.

وفي أواخر أيلول الماضي، أعلنت شام بشكل مفاجئ نيتها خوض تجربة الغناء، ونشرت عبر «إنستغرام» مقطعًا ظهرت فيه برفقة صديقاتها على شاطئ البحر وهي تؤدي مقطعًا من أغنية "على موجة الحب"، ما أثار تفاعلًا وانقسامًا بين المتابعين.

وتُعرف شام بعيدًا عن المجال الفني بنشاطها في مجال عيادات التجميل، فيما رافقت والدتها خلال عودتها إلى سوريا وإحيائها حفل دمشق في 17 أيلول الماضي، حيث حظيت دموع شام خلال الحفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل.

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فنون ومشاهير

متفرقات

شاطئ البحر

سوريا

أصالة

الذهب

دمشق

شام

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