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فنون ومشاهير

بعد نفاد التذاكر خلال دقائق من طرحها.. حفل ثان لفضل شاكر في الرياض وهذه أسعار البطاقات

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:26
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بعد نفاد التذاكر خلال دقائق من طرحها.. حفل ثان لفضل شاكر في الرياض وهذه أسعار البطاقات
بعد نفاد التذاكر خلال دقائق من طرحها.. حفل ثان لفضل شاكر في الرياض وهذه أسعار البطاقات photos 0
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بعد نفاد تذاكر موعد حفله الأول خلال دقائق من طرحها للبيع، تقرر إقامة حفل ثان للفنان فضل شاكر في "موسم الرياض"، في اليوم التالي لحفله الأول المقرر بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.
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ونشر حساب "بنش مارك" على إنستغرام، الشريك التنظيمي الأساسي تحت مظلة، الهيئة العامة للترفيه في السعودية منشورًا أفاد فيه بإقامة حفل غنائي جديد لفضل شاكر في اليوم التالي من حفله الأول.

وحمل المنشور تعليقاً جاء فيه: "لأن الشوق ما ينتهي بليلة واحدة، ليلة ثانية تنتظر جمهور الرياض مع النجم فضل شاكر".

يأتي ذلك بعد نفاد كل تذاكر حفل يوم 22 تشرين الأول، ما يعكس مدى الإقبال الجماهيري الواسع على حضور حفل شاكر، ومشاركته العودة إلى اعتلاء المسارح الغنائية مُجددًا، بعد غياب دام نحو 14 عامًا.

وجاءت أسعار تذاكر حفل شاكر في موسم الرياض على النحو التالي:
الفئة الأولى: 950 ريالا سعوديا.
الفئة الثانية: 695 ريالا سعوديا.
الفئة الثالثة: 475 ريالا سعوديا.


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