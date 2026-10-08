ظهر من داخل سيارة.. صورة لعادل إمام تنتشر وتُثير الجدل!

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انتشرت صورة عبر مؤخرا للفنان المصري وهو يجلس داخل سيارة، مرتديًا قبعة سوداء، ويرفع يده ليسلم على الناس من خلف الزجاج، ما أثار تساؤلات عن مدى صحة هذه الصورة.وفي هذا الإطار، أكد مصدر من أسرة إمام في تصريحات صحافية أن الصورة ليست للفنان عادل إمام، وإنما هي نتاج ، مشيراً الى أن إمام لم يخرج من منزله مطلقاً وأن الأمر لا يعدو كونه صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي.وكشف عدد من محبي إمام أن الصورة لا تعود اليه وإنما هي للسيناريست الشهير سليم خان، والد نجم ، أثناء وجوده في مدينة مومباي، حيث ظهر جالسًا داخل سيارته عقب إحدى المناسبات.وأشارت عمليات التحقق الى أن الصورة المتداولة خضعت لتعديلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل ملامح سليم خان أكثر شبهًا بعادل إمام، وهو ما ساهم في انتشارها باعتبارها صورة حديثة للفنان عادل إمام.