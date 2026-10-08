"الله يبعِد ولاد الحرام".. والد ممثل لبناني شهير يوجّه نصيحة لولديه على الهواء مباشرة (فيديو)

تحدّثت الإعلاميتان ريتا بيان أنطون وغراسيا أنطون، خلال مقابلة أجرتاها مع الممثل جو صادر وشقيقه صادر ووالدهما، عبر اتصال مباشر ضمن برنامجهما "سوا عالخط"، عن العلاقة العائلية بين أفراد الأسرة.

وقالت إحدى الإعلاميتين لأبي جو: "أبو جو، مسا الخير. من دون معرفة، منحبّك، شايفينك بولادك".

فردّ أبو جو: "حبيباتي، حبيباتي، الله يخليكم لأهلكم. عليكم، جمال وأخلاق وثقافة، وشو بدّي قول عنكم".

وسألته الإعلاميتان: "أبو جو، نطوّل عليك. بدنا منك نصيحة كزوج وأب لولادك الشباب".

فأجاب: "الله يبعِد ولاد الحرام، ما حدا يفوت بيناتهم. أهم شي هيدي أنا عندي ياها. من قبل ما يتعرّفوا على حدا، ع طول كنت قلن هالشي: إن شاء الله يجيكم حدا يضل يجمعكم، ما يفرّقكم. أنا هيدي أهم شي عندي بالحياة".