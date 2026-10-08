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فنون ومشاهير

"الله يبعِد ولاد الحرام".. والد ممثل لبناني شهير يوجّه نصيحة لولديه على الهواء مباشرة (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2026 | 13:39
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الله يبعِد ولاد الحرام.. والد ممثل لبناني شهير يوجّه نصيحة لولديه على الهواء مباشرة (فيديو)
الله يبعِد ولاد الحرام.. والد ممثل لبناني شهير يوجّه نصيحة لولديه على الهواء مباشرة (فيديو) photos 0
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تحدّثت الإعلاميتان ريتا بيان أنطون وغراسيا أنطون، خلال مقابلة أجرتاها مع الممثل جو صادر وشقيقه جيمي صادر ووالدهما، عبر اتصال مباشر ضمن برنامجهما "سوا عالخط"، عن العلاقة العائلية بين أفراد الأسرة.

وقالت إحدى الإعلاميتين لأبي جو: "أبو جو، مسا الخير. من دون معرفة، منحبّك، شايفينك بولادك".

فردّ أبو جو: "حبيباتي، حبيباتي، الله يخليكم لأهلكم. ما شاء الله عليكم، جمال وأخلاق وثقافة، وشو بدّي قول عنكم".

وسألته الإعلاميتان: "أبو جو، ما بدنا نطوّل عليك. بدنا منك نصيحة كزوج وأب لولادك الشباب".

فأجاب: "الله يبعِد ولاد الحرام، ما حدا يفوت بيناتهم. أهم شي هيدي أنا عندي ياها. من قبل ما يتعرّفوا على حدا، ع طول كنت قلن هالشي: إن شاء الله يا رب يجيكم حدا يضل يجمعكم، ما يفرّقكم. أنا هيدي أهم شي عندي بالحياة".


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