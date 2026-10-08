بالفيديو.. كاتبة ومنتجة لبنانية بحديث مفاجئ: "من عمر 16 سنة وأنا بعرف ما رح جيب ولاد"

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تحدثت الكاتبة والمنتجة اللبنانية نبال عرقجي بصراحة عن موقفها من الأمومة، خلال مقابلة لها ضمن برنامج "حزار بعد حزار " مع الإعلامية منى الخوري.
وقالت عرقجي: "اللي بيتجوز كرمال يجيب ولاد، أنا ما كان بدي ولاد. لأنه ما بحس إنو كلنا معمولين لنكون أمّهات، وأنا أكيد مش أم".
وأضافت: "من عمر 16 سنة وأنا بعرف إنّي ما رح جيب ولاد. كتير بحبهم، يعني مثلاً أختي كانت تروح على دبي، وشوف ولادها، شوف ياسمين عم ترقص وهي عمرها 3 سنين، وارجع تاني يوم. هلقد بحبهم، بس أكيد يرجعوا عند أمهم، لأن مسؤولية الولاد كتير كبيرة".
وتابعت: "أخي، مثلاً، عمره 45 سنة وباتصل فيه 77 مرة بالنهار، فتخيّلي لو كان عندي ولد".
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)