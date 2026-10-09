ممثلة شهيرة تكشف تفاصيل تجربتها مع الخيانة الزوجية وشروط عودتها إلى الدراما (فيديو)

كشفت الفنانة عن جوانب من حياتها الشخصية والفنية، متحدثةً عن تجربتها مع الخيانة الزوجية، وموقفها من العلاقات والزواج، وأسباب ابتعادها عن الدراما وشروط عودتها إلى الشاشة.

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وجاءت تصريحات بسيوني خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا"، الذي تقدّمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة "النهار"، حيث انتقدت بعض الممارسات في الإنتاج الدرامي خلال السنوات الأخيرة.

وعن الخيانة الزوجية، أكدت بسيوني أنها مرّت بهذه التجربة واكتشفتها بنفسها، من دون تدخل أي .





وأوضحت أنها تعاملت مع الموقف بهدوء وتأنٍّ، مفضّلةً الانسحاب على الدخول في مشادات كلامية، مشيرةً إلى أن التصرف بعقلانية يساعد المرأة في الحفاظ على كرامتها وتجنّب قرارات قد تندم عليها لاحقاً.

وشدّدت على أن الخيانة لا تعني بالضرورة تقصير الطرف الذي تعرّض لها، بل تعكس، بحسب رأيها، خللاً في سلوك الشخص الذي اختار خرق الثقة وعدم الالتزام في العلاقة.

وفي ما يتعلق بابتعادها عن الشاشة، أكدت بسيوني أنها لا تندم على فترات غيابها، ولا ترغب في العودة لمجرد الظهور أو المشاركة في أعمال لا تتناسب مع تاريخها الفني.

وأوضحت أن عودتها تتوقف على توافر ثلاثة شروط أساسية: سيناريو متماسك يحمل فكرة مهمة، وإخراج واعٍ، ودور يتيح لها مساحة حقيقية لإبراز قدراتها التمثيلية.

وأكدت تمسّكها باختيار الأعمال التي تضيف إلى رصيدها الفني وتحترم مسيرتها، بعيداً عن المشاركة في تجارب لا تحقق طموحها أو تخيّب آمال جمهورها.





