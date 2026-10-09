ممثل معروف يكشف موقفاً محرجاً جمعه بالأميرة ديانا!

استعاد الممثل الأميركي دوغلاس ذكرياته مع الأميرة الراحلة ديانا، كاشفاً عن موقف طريف جمعهما خلال الأول لفيلمه " " في عام 1987، حين شعر بالحرج من الألفاظ النابية التي وردت على لسان شخصيته، فبادر إلى الاعتذار منها.

وروى دوغلاس تفاصيل اللقاء في مذكراته الجديدة One Helluva Ride، مشيراً إلى أن تعارفهما الأول حصل خلال زيارة للأميرة إلى أحد استوديوهات لندن، حيث قدّمه إليها المخرج ريتشارد أتينبورو.

ووصف الممثل الحائز جائزتي ديانا بأنها كانت أكثر جمالاً مما تظهر في الصور، مشيداً بذكائها وروحها المرحة، ومؤكداً أن الانسجام بينهما كان سريعاً وأن الحديث جرى بعفوية.

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وتجدّد اللقاء بعد عامين، خلال العرض الأول لفيلم "وول ستريت"، الذي فاز عنه دوغلاس بجائزة أوسكار أفضل ممثل. وأوضح أنه شعر بالسعادة عندما علم بأنه سيجلس إلى جانب الأميرة، لا سيما أنها تذكرت لقاءهما السابق.

وخلال عرض الفيلم، انتابه القلق من أن تتسبب الألفاظ النابية التي استخدمتها شخصية غوردون غيكو في إحراج ديانا، فمال نحوها وهمس معتذراً. إلا أن ردّ فعلها جاء ودوداً، إذ استقبلت اعتذاره بابتسامة وضحكة، من دون أن تبدو منزعجة، وفق روايته. ووصف دوغلاس تلك الأمسية بأنها من الذكريات المميزة في حياته.

وتتطرق المذكرات أيضاً إلى محطات من حياته الشخصية والمهنية، بينها معركته مع السرطان عام 2010، وعلاقته بزوجته الممثلة كاثرين ، التي تزوجها عام 2000.

وفي حديث لمجلة "بيبول"، لفت دوغلاس إلى أن الحوار الصريح والتواصل المستمر يشكّلان جزءاً أساسياً من استقرار زواجهما، مشدداً على ضرورة مناقشة المسائل الصعبة بدلاً من تفاديها.