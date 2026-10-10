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فنون ومشاهير

حزن وبكاء.. مشاهد مؤثرة من جنازة حفيد الفنان ماجد المصري الذي توفي بعد أيام من ولادته

Lebanon 24
10-10-2026 | 01:43
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في لحظات مؤثرة، شيّع الفنان المصري ماجد المصري، أمس الجمعة جثمان حفيده يونس الذي توفي بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك من مسجد حسن الشربتلي، حيث صلى صلاة الجنازة على حفيده، برفقة نجله أحمد المصري، الذي ظهر وهو يبكي حاملاً طفله الرضيع الراحل. 
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وبدا ماجد المصري متأثرًا وباكيًا خلال وصوله إلى المسجد، وأداء صلاة الجنازة على حفيده. 

كان أحمد ماجد المصري قد أعلن وفاة نجله عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "يونس ابني في ذمة الله".

كما أعلن ماجد المصري وفاة حفيده، نجل ابنه أحمد، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يونس ابن أحمد ابني في ذمة الله"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

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