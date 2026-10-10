حزن وبكاء.. مشاهد مؤثرة من جنازة حفيد الفنان ماجد المصري الذي توفي بعد أيام من ولادته

Advertisement

في لحظات مؤثرة، شيّع الفنان المصري ، أمس الجمعة جثمان حفيده يونس الذي توفي بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك من حسن الشربتلي، حيث صلى صلاة الجنازة على حفيده، برفقة نجله ، الذي ظهر وهو يبكي حاملاً طفله الرضيع الراحل.وبدا ماجد المصري متأثرًا وباكيًا خلال وصوله إلى ، وأداء صلاة الجنازة على حفيده.كان المصري قد أعلن وفاة نجله عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "يونس ابني في ذمة الله".كما أعلن ماجد المصري وفاة حفيده، نجل ابنه أحمد، وكتب عبر حساباته على : "يونس ابني في ذمة الله"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.