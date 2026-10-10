حزن وبكاء.. مشاهد مؤثرة من جنازة حفيد الفنان ماجد المصري الذي توفي بعد أيام من ولادته

في لحظات مؤثرة، شيّع الفنان المصري ماجد المصري
، أمس الجمعة جثمان حفيده يونس الذي توفي بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك من مسجد
حسن الشربتلي، حيث صلى صلاة الجنازة على حفيده، برفقة نجله أحمد المصري
، الذي ظهر وهو يبكي حاملاً طفله الرضيع الراحل.
وبدا ماجد المصري متأثرًا وباكيًا خلال وصوله إلى المسجد
، وأداء صلاة الجنازة على حفيده.
كان أحمد ماجد
المصري قد أعلن وفاة نجله عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "يونس ابني في ذمة الله".
كما أعلن ماجد المصري وفاة حفيده، نجل ابنه أحمد، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
: "يونس ابن أحمد
ابني في ذمة الله"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.