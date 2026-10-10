توفيت بطريقة مروعة.. فنان شهير يفقد ابنته وينهار في جنازتها (فيديو)

توفيت سيزن طاش، ابنة المغني التركي
الشهير أتيلا
طاش، عن عمر ناهز 34 عاماً، إثر سقوطها من الطابق الـ 14 لأحد المباني السكنية في ولاية مرسين جنوبي تركيا
، في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة.
ووقعت الحادثة صباح يوم الخميس الماضي داخل مجمع "ليباريس 5" السياحي في حي تشيشميلي التابع لقضاء إرديملي بولاية مرسين، حيث سقطت سيزن من الطابق الرابع عشر
في ظروف لا تزال قيد التحقيق.
وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان، إلا أن الطواقم الطبية أكدت وفاة الشابة، وهي أم لطفلين، متأثرة بإصابتها جراء السقوط، قبل نقل جثمانها إلى المشرحة لإجراء التشريح الطبي الشرعي.
وأطل طاش أمس الجمعة منهاراً بالبكاء خلال تشييع جثمان ابنته، في مقبرة مزيتلي بمرسين، حيث احتضن نعشها ولم يتمكن من تمالك نفسه، بينما حاول أفراد عائلته والمقربون منه مواساته ومساعدته على الوقوف.