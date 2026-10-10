توفيت بطريقة مروعة.. فنان شهير يفقد ابنته وينهار في جنازتها (فيديو)

توفيت سيزن طاش، ابنة المغني الشهير طاش، عن عمر ناهز 34 عاماً، إثر سقوطها من الطابق الـ 14 لأحد المباني السكنية في ولاية مرسين جنوبي ، في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة.



ووقعت الحادثة صباح يوم الخميس الماضي داخل مجمع "ليباريس 5" السياحي في حي تشيشميلي التابع لقضاء إرديملي بولاية مرسين، حيث سقطت سيزن من الطابق في ظروف لا تزال قيد التحقيق.



وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان، إلا أن الطواقم الطبية أكدت وفاة الشابة، وهي أم لطفلين، متأثرة بإصابتها جراء السقوط، قبل نقل جثمانها إلى المشرحة لإجراء التشريح الطبي الشرعي.



وأطل طاش أمس الجمعة منهاراً بالبكاء خلال تشييع جثمان ابنته، في مقبرة مزيتلي بمرسين، حيث احتضن نعشها ولم يتمكن من تمالك نفسه، بينما حاول أفراد عائلته والمقربون منه مواساته ومساعدته على الوقوف.

Atilla Taş’ın acı günü. Kızı Sezen’e böyle veda etti: “Babam ben geldim babam…” https://t.co/UaPf8eZqdi — Söylenti Haber (@soylentihaber) October 9, 2026 Advertisement