بعد 13 عاماً.. قاتل متسلسل يعود ليطارد سكارليت جوهانسون

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تستعد النجمة الأميركية لخوض تجربة جديدة في أفلام الرعب، من خلال فيلم "The Exorcist: Martyrs"، الذي يعيد سلسلة " " إلى السينما بقصة تجمع بين جرائم القتل المتسلسل والقوى الشيطانية.وكشفت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" عن الإعلان التشويقي للفيلم، الذي يتولى تأليفه وإخراجه مايك فلاناغان، ومن المقرر طرحه في دور السينما في 12 آذار 2027.وتجسد جوهانسون شخصية "جولي "، وهي محققة جرائم قتل في ، سبق أن ألقت القبض على قاتل متسلسل قبل 13 عاماً، لكن ماضيها يعود ليطاردها بعد العثور على جثة فتى داخل سرداب ، واسمها مكتوباً بدم الضحية على أحد الجدران.وتبدأ المحققة رحلة لكشف ملابسات الجريمة بمساعدة زميلتها وقس سابق، لتكتشف خيوطاً تربط جرائم قتل غامضة بقوى شريرة تتجاوز التفسيرات البشرية.ويشارك في بطولة الفيلم جون ليجويزامو، وساشا ، وتشيويتيل إيجيوفور، وديان لين، إلى جانب مجموعة من النجوم.وأكد المخرج مايك فلاناغان أن العمل يقدم قصة مستقلة داخل عالم "The Exorcist"، بعيداً عن إعادة إنتاج الفيلم الأصلي الصادر عام 1973، مع اعتماد مقاربة جديدة للرعب تستند إلى الرموز والأسرار التاريخية.