بسبب فيلم عن غزة.. مخرج إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل

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كشف المخرج أبراهام عن تعرضه وشريكته راحيل شور لتهديدات بالقتل، على خلفية فيلمهما الوثائقي "نازا"، الذي يتناول آليات تنفيذ على وسقوط الضحايا المدنيين.وأوضح أبراهام، في مقابلة مع وسائل إعلام سويسرية، أنه يقيم حالياً في ، مستبعداً العودة إلى في القريب بسبب التهديدات التي يتلقاها، ومعبّراً عن مخاوفه من تعرضه للمراقبة من السلطات الإسرائيلية.ويتناول الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع صحيفة "الغارديان" ، استخدام تقنيات في تحديد الأهداف العسكرية، ويستند إلى شهادات عسكريين إسرائيليين بشأن عمليات قصف نُفذت رغم توقع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.واتهم أبراهام السلطات الإسرائيلية بمحاولة تقويض مصداقية الفيلم وكشف هويات الجنود الذين قدموا شهاداتهم، فيما ينفي الجيش الاتهامات الواردة في العمل الوثائقي.