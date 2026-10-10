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فنون ومشاهير

بسبب فيلم عن غزة.. مخرج إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل

Lebanon 24
10-10-2026 | 08:09
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كشف المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام عن تعرضه وشريكته راحيل شور لتهديدات بالقتل، على خلفية فيلمهما الوثائقي "نازا"، الذي يتناول آليات تنفيذ الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط الضحايا المدنيين.
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وأوضح أبراهام، في مقابلة مع وسائل إعلام سويسرية، أنه يقيم حالياً في لندن، مستبعداً العودة إلى إسرائيل في المستقبل القريب بسبب التهديدات التي يتلقاها، ومعبّراً عن مخاوفه من تعرضه للمراقبة من السلطات الإسرائيلية.

ويتناول الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية، ويستند إلى شهادات عسكريين إسرائيليين بشأن عمليات قصف نُفذت رغم توقع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

واتهم أبراهام السلطات الإسرائيلية بمحاولة تقويض مصداقية الفيلم وكشف هويات الجنود الذين قدموا شهاداتهم، فيما ينفي الجيش الإسرائيلي الاتهامات الواردة في العمل الوثائقي.
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