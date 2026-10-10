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فنون ومشاهير

جوني ديب يعود إلى السينما.. وشخصية غامضة بانتظاره

Lebanon 24
10-10-2026 | 09:54
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جوني ديب يعود إلى السينما.. وشخصية غامضة بانتظاره
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يستعد النجم الأميركي جوني ديب للعودة إلى السينما من خلال فيلم الرعب والفانتازيا "Ebenezer"، الذي يقدم معالجة جديدة لرواية "A Christmas Carol" الشهيرة للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز، في أجواء يغلب عليها الغموض والرعب.
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ويجسد ديب شخصية "إبنيزر سكروج"، الرجل البخيل الذي يواجه أشباح الماضي والحاضر والمستقبل، في رحلة تدفعه إلى مراجعة حياته وقراراته، ضمن رؤية سينمائية أكثر قتامة من النسخ السابقة.

ويتولى إخراج الفيلم تي ويست، المعروف بأعماله في سينما الرعب، فيما يشارك في بطولته إيان ماكيلن وروبرت غرينت وديزي ريدلي، إلى جانب مجموعة من النجوم.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما خلال تشرين الثاني المقبل، وسط اهتمام بإطلالة ديب المختلفة وتجسيده إحدى أشهر الشخصيات في الأدب العالمي.
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