بعد 15 عاماً.. ثنائي "حريم السلطان" يجتمع من جديد

يجتمع النجمان التركيان مريم أوزرلي
وهاليت أرغنتش مجدداً، بعد نحو 15 عاماً من نجاحهما في مسلسل "حريم السلطان
"، من خلال فيلمهما الجديد "ربيع في إمروز"، الذي يُعرض للمرة الأولى عالمياً في مهرجان الجونة السينمائي بمصر يوم 20 تشرين الأول الجاري.
وأعلنت الشركة المنتجة موعد العرض
عبر مقطع مصوّر ظهر فيه النجمان وهما يوجّهان رسالة إلى الجمهور المصري، معربين عن حماستهما للقاء محبيهما وتقديم العمل الجديد.
وتدور أحداث الفيلم في جزيرة
إمروز التركية
، حيث تجمع الصدفة بين شخصيتين تحملان ذكريات وتجارب من الماضي، لتبدأ رحلة البحث عن فرصة ثانية للحب وبداية جديدة.
ويعيد الفيلم جمع الثنائي
الذي حقق شهرة واسعة في العالم العربي، بعدما جسّد أرغنتش شخصية السلطان سليمان، فيما أدّت أوزرلي دور السلطانة
هيام في مسلسل "حريم السلطان".