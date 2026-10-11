عن 33 عامًا فقط.. وفاة نجل زوج أحلام بشكل مفاجئ

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
خيّم الحزن على عائلة رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، إثر وفاة نجله علي عن عمر ناهز 33 عاماً.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الراحل توفي بصورة مفاجئة أثناء نومه في العاصمة القطرية الدوحة، من دون الإعلان عن معاناته سابقاً من مشكلات صحية.
وعلي هو نجل مبارك الهاجري من زوجته الأولى، وله شقيقان هما محمد وفاهد، وقد شكّل رحيله المفاجئ صدمة لعائلته والمقربين منه.