عن 33 عامًا فقط.. وفاة نجل زوج أحلام بشكل مفاجئ

خيّم الحزن على عائلة رجل الأعمال مبارك الهاجري، زوج الفنانة ، إثر وفاة نجله علي عن عمر ناهز 33 عاماً.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الراحل توفي بصورة مفاجئة أثناء نومه في العاصمة ، من دون الإعلان عن معاناته سابقاً من مشكلات صحية.

وكذلك فعل ابنها فاهد، الذي شارك عبر خاصية الستوري آية قرآنية وأرفقها بعبارة "أخوي علي في ذمة الله"، تعبيراً عن حزنه الكبير لرحيل شقيقه الأكبر. وهذا ما أعاد تسليط الضوء على حياة بطل الرالي القطري العائلية، وعلى هوية نجله الراحل الذي لم يكن حضوره الإعلامي بحجم شهرة والده وزوجته.

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ومن المقرر تشييع جثمان علي مبارك الهاجري عقب صلاة العصر 11 تشرين الاول، في مقبرة مسيمير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلي هو نجل مبارك الهاجري من زوجته الأولى، وله شقيقان هما محمد وفاهد، وقد شكّل رحيله المفاجئ صدمة لعائلته والمقربين منه.