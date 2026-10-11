"عشماوي وصل".. محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل عودته إلى دراما رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان انطلاق تصوير مسلسله الجديد "عشماوي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، كاشفاً الصور الأولى لإطلالته من كواليس اليوم الأول.
ونشر رمضان الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "عشماوي وصل"، في إشارة إلى الشخصية التي يقدمها في العمل، الذي يعيده إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب استمر منذ مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.
ويجسد رمضان شخصية خليفة، الملقب بـ"عشماوي"، الذي يعمل منفذاً لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، فيما تتداخل طبيعة عمله مع أزمات عائلية وصراعات إنسانية تقلب مسار حياته.
وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية التشويقية، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، على أن يُعرض عبر قنوات مجموعة "MBC".
وانضمت يسرا اللوزي إلى بطولة العمل لتقديم الدور الذي كان مقرراً أن تؤديه مي عمر، بعدما اعتذرت الأخيرة بسبب تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها "حليمة جبران". كما اعتذرت اللوزي عن المشاركة في "حليمة جبران" قبل حسم انضمامها إلى "عشماوي".
ومن المنتظر أن يعلن صنّاع المسلسل خلال الفترة المقبلة أسماء بقية الفنانين المشاركين، بالتزامن مع استمرار التصوير والتحضيرات لموسم رمضان المقبل.