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فنون ومشاهير

بعد 30 عاما من العمل معه.. إعلامي نعى مصمم أزياء

Lebanon 24
11-10-2026 | 04:55
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بعد 30 عاما من العمل معه.. إعلامي نعى مصمم أزياء
بعد 30 عاما من العمل معه.. إعلامي نعى مصمم أزياء photos 0
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 نعى الإعلامي الأميركي جيمي كيميل مصمم الأزياء رودني مونيوز، الذي توفي عن عمر 60 عاماً، بعد مسيرة استمرت قرابة ثلاثة عقود ضمن فريق برنامج "Jimmy Kimmel Live!".

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كيميل أعلن وفاة مونيوز عبر منشور على إنستغرام، مستذكراً إياه بوصفه واحداً من أكثر الأشخاص موهبة ممن عرفهم، ومشيداً بجهده وروحه المرحة وكرمه، رغم ما وصفه بمظهره الخارجي الصارم.

وأضاف كيميل أن مونيوز ساند عدداً من زملائه خلال فترات صعبة، وكان ابناً وأخاً وعمّاً مخلصاً، فضلاً عن كونه صديقاً يهتم بالآخرين ويبرع في إعداد المخبوزات. وختم رسالته بالقول إن فريق البرنامج سيفتقده، معبّراً عن حزنه لرحيله.

وأثار النعي تفاعلاً واسعاً من مشاهير ومتابعين، إذ عبّرت الممثلة جينيفر أنيستون عن حزنها، فيما كتبت كيلي ريبا أنها أحبت مونيوز، ووجّه الممثل جون ستاموس رسالة مواساة إلى كيميل، مشيراً إلى أن الراحل كان شخصاً طيباً.

وعمل مونيوز في تصميم أزياء البرنامج منذ سنواته الأولى، كما سبق له العمل في برنامج "The Late Show with David Letterman" وبرنامج المسابقات "Fear Factor". وفاز عام 2010 بجائزة إيمي عن تصميم الأزياء لبرنامج منوعات أو موسيقي، تقديراً لعمله في "Jimmy Kimmel Live!".

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